Генпрокуратура уволила прокурора Полтавской области

Кармазин уволен в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей.

Генпрокуратура уволила прокурора Полтавской области
Фото: telegraf.іn

Генеральная прокурора уволила Николая Кармазина с должности прокурора Полтавской области. Об этом информируют Українські Новини со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сообщается, что Кармазин уволен согласно рекомендации Совета прокуроров в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей.

На данный момент обязанности прокурора выполняет первый зампрокурора Александр Легеньковский.

В декабре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах Верховной Рады рассказал, что прокурор Полтавской области Николай Кармазин может быть уволен из-за бегства подозреваемого по делу бот-сети Avalanche Геннадия Капканова. Луценко отметил, что Капканов "сбежал он по решению суда".

"Суд принял решение, базируясь на тех статьях, которые ему внесли. Среди них не было статьи 115 (покушение на убийство), которая не предусматривала другой меры пресечения, кроме взятия под арест. Как бы мне ни было неприятно, но вина не со стороны судьи. Вина лежит на прокурорах", - сказал он.

Генпрокурор не исключил, что прокурор Полтавской области, который был назначен лишь в начале ноября 2016 года, может потерять свою должность.

Напомним, 1 декабря силовики заявили о задержании в Украине организатора киберпреступной группы Avalanche Геннадия Капканова и двух его пособников. Перед этим, 30 ноября, полтавские СМИ рассказали о спецоперации КОРДа, который со стрельбой задержал мужчину в центре города. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, в частности, стрелял в силовиков в ответ.

Ему инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

3 декабря стало известно, что суд не взял Капканова под стражу и тот скрылся.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
"Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот""Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот"
Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в карманеПорошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской областиСБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской области
Портал iGov перешел на баланс Днепропетровской областиПортал iGov перешел на баланс Днепропетровской области
В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
СБУ задержала в Херсонской области мужчину, способствовавшего крымскому "референдуму" в 2014СБУ задержала в Херсонской области мужчину, способствовавшего крымскому "референдуму" в 2014
Замглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грнЗамглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грн
САП заявила о срыве заседания по делу экс-прокурора СусаСАП заявила о срыве заседания по делу экс-прокурора Суса
В Киевской области депутат сельсовета вымогал 1 млн гривен за земучастки под захоронениеВ Киевской области депутат сельсовета вымогал 1 млн гривен за земучастки под захоронение
Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники в Харьковской областиВоеннослужащий погиб при погрузке бронетехники в Харьковской области
В АП просили жену экс-генпрокурора Махницкого освободить место для "лишнего кандидата" в ЦИКВ АП просили жену экс-генпрокурора Махницкого освободить место для "лишнего кандидата" в ЦИК
Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военныеЗолотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военные
Последние новости
Подгружаем последние новости