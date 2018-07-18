Генпрокуратура уволила прокурора Полтавской области

Кармазин уволен в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей.

Генеральная прокурора уволила Николая Кармазина с должности прокурора Полтавской области. Об этом информируют Українські Новини со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сообщается, что Кармазин уволен согласно рекомендации Совета прокуроров в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей.

На данный момент обязанности прокурора выполняет первый зампрокурора Александр Легеньковский.

В декабре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах Верховной Рады рассказал, что прокурор Полтавской области Николай Кармазин может быть уволен из-за бегства подозреваемого по делу бот-сети Avalanche Геннадия Капканова. Луценко отметил, что Капканов "сбежал он по решению суда".

"Суд принял решение, базируясь на тех статьях, которые ему внесли. Среди них не было статьи 115 (покушение на убийство), которая не предусматривала другой меры пресечения, кроме взятия под арест. Как бы мне ни было неприятно, но вина не со стороны судьи. Вина лежит на прокурорах", - сказал он.

Генпрокурор не исключил, что прокурор Полтавской области, который был назначен лишь в начале ноября 2016 года, может потерять свою должность.

Напомним, 1 декабря силовики заявили о задержании в Украине организатора киберпреступной группы Avalanche Геннадия Капканова и двух его пособников. Перед этим, 30 ноября, полтавские СМИ рассказали о спецоперации КОРДа, который со стрельбой задержал мужчину в центре города. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, в частности, стрелял в силовиков в ответ.

Ему инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

3 декабря стало известно, что суд не взял Капканова под стражу и тот скрылся.