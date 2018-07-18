КС восстановил соцгарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Суд признал неконституционной отмену и ограничение льгот.

?КС восстановил соцгарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
Фото: Макс Требухов

Конституционный Суд признал неконституционной отмену и ограничение льгот лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в решении суда.

"Конституционный Суд Украины принял решение, которым восстановил социальные гарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 июля, КС вынес решение по представлению 50 депутатов Рады относительно соответствия Конституции пп. 2-7, 12 и 14 п. 4 р.1 закона "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины "от 28 декабря 2014 года.

Закон предусматривал, что льготы чернобыльцам предоставляются при условии, если размер среднемесячного общего дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Кроме того, лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, которые имеют право и на другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством, льготы и компенсации предоставлялись по выбору.

КС заявляет, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы обуславливает предоставление особого статуса пострадавшим гражданам.

"Выполнение государством обязанности по сохранению генофонда украинского народа требует надлежащего объема государственных расходов на сферу здравоохранения, социального обеспечения и их эффективного использования... Льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, а поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной их замены может свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга", - отмечается в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, законопроект № 6292 о внесении изменений в Закон"О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" (относительно усовершенствования отдельных положений и восстановления справедливых социальных гарантий гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) был зарегистрирован в 5 апреля 2017 года.

В мае чернобыльцы перекрывали улицы в правительственном квартале Киева, требуя вернуть льготы.


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