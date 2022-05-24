В Северодонецке в результате обстрелов в одной из многоэтажек погибли четыре человека — глава ОВА

Захватчики хаотично и почти непрерывно обстреливают город, информирует ZN.ua.

В Луганской области роSSийские оккупанты за сутки обстреляли 13 домов. В Северодонецке в одной многоэтажке погибли четыре человека. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, когда полицейские приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали, однако она умерла уже на операционном столе.

«Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по-соседству», - сообщил Гайдай.

Он также добавил, что вчера эта улица оказалась под мощным обстрелом захватчиков – повреждены несколько домов. Всего в Северодонецке за минувшие сутки повреждено по меньшей мере шесть домов. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине.

Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске.

Глава ОВА отметил, что обстрелы очень мощные, а все разрушения не всегда удается сосчитать вовремя – трудно добраться до мест происшествия.

«Так, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова обстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горном, где были современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их забрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном», – добавил Гайдай.

Относительно событий на фронте, то, по словам главы ОВА, враг сосредоточил усилия на проведении наступательной операции, чтобы окружить Лисичанск и Северодонецк. При поддержке артиллерии, оккупанты ведут штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска.

«За минувшие сутки отбиты шестнадцать атак россиян, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа «Гранат» и шесть БПЛА типа «Орлан-10», – отметил глава ОВА.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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