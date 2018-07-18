Гройсман анонсировал тотальную проверку лесхозов

Кабмин объявил о начале борьбы с контрабандой леса-кругляка.

Кабинет министров собирается начать тотальную проверку лесхозов на предмет выявления контрабанды леса-кругляка.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Я предлагаю, чтобы мы приняли решение правительства о том, чтобы ... Госаудитслужба, Государственная фискальная служба, Национальная полиция, Госгеокадастр начали тщательные проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов страны с конкретными данными о накладных, кто их подписывал, кто отгружал, какой таможенник и таможня их оформляли, через какой пункт пропуска проходила контрабанда. С фамилиями!" - сказал он.

Гройсман также собирается просить у стран Европейского союза доступ к информации о том, какой лес заезжал на его территорию. "То есть мы знаем, что выезжало отсюда, и будем знать, что заезжало туда. И увидим, что отсюда выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я уверен в этом", - заявил Гройсман.

Премьер также поддержал введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

"Такие вещи не замечать возможно только тогда, когда отворачиваешь голову", - сказал Гройсман, который возглавляет Кабмин уже более двух лет.

Напомним, отсутствие четко обозначенной законодательно ответственности предпринимателей за несанкционированную вырубку и экспорт леса привело к тому, что в 2015 году Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.

Однако запрет на экспорт леса нарушает обязательства Украины в рамках Мировой организации торговли и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.