Гройсман анонсировал тотальную проверку лесхозов
Кабмин объявил о начале борьбы с контрабандой леса-кругляка.
Кабинет министров собирается начать тотальную проверку лесхозов на предмет выявления контрабанды леса-кругляка.
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
"Я предлагаю, чтобы мы приняли решение правительства о том, чтобы ... Госаудитслужба, Государственная фискальная служба, Национальная полиция, Госгеокадастр начали тщательные проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов страны с конкретными данными о накладных, кто их подписывал, кто отгружал, какой таможенник и таможня их оформляли, через какой пункт пропуска проходила контрабанда. С фамилиями!" - сказал он.
Гройсман также собирается просить у стран Европейского союза доступ к информации о том, какой лес заезжал на его территорию. "То есть мы знаем, что выезжало отсюда, и будем знать, что заезжало туда. И увидим, что отсюда выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я уверен в этом", - заявил Гройсман.
Премьер также поддержал введение уголовной ответственности за контрабанду леса.
"Такие вещи не замечать возможно только тогда, когда отворачиваешь голову", - сказал Гройсман, который возглавляет Кабмин уже более двух лет.
Напомним, отсутствие четко обозначенной законодательно ответственности предпринимателей за несанкционированную вырубку и экспорт леса привело к тому, что в 2015 году Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.
Однако запрет на экспорт леса нарушает обязательства Украины в рамках Мировой организации торговли и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
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