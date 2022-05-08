Соединенные Штаты анонсировали новые санкции против РоSSии

Под ограничения попадут: телеканалы, руководство банков, предприятия по производству ядерных компонентов и оружия.

Соединенные Штаты анонсировали новые санкции против РоSSии
Фото: dyvys.info

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против РоSSии. В частности, речь идет об ограничениях работы роSSийских телеканалов, экспортных ограничениях и санкциях против руководителей роSSийских финансовых учреждений. Также вводится запрет американцам предоставлять россиянам бухгалтерские и консультационные услуги. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Три роSSийских телевизионных канала, находящиеся под санкциями США, – это Первый канал, Телеканал РоSSия-1 и Телекомпания НТВ", сообщили в администрации Байдена. Все три канала были одними из крупнейших получателей иностранных доходов, которые присовокуплялись к доходам роSSийского государства".

В то же время, США введут санкции в отношении восьми представителей руководства Сбербанка и еще 27 - из Газпромбанка, а также против Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур.

"Это не полный блок. Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком, – сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации Байдена — мы сигнализируем о том, что Газпромбанк не является безопасным убежищем, и потому мы налагаем санкции на некоторых из их топ-менеджеров, чтобы создать эффект", - сказал высокопоставленный чиновник CNN.

Восемь руководителей роSSийского Сбербанка, владеющего третью роSSийских банковских активов, также были добавлены в санкционный список.

Кроме того, Соединенные Штаты установят новые экспортные ограничения в отношении РоSSии, в частности, речь идет о поставках промышленной и сырьевой продукции, в частности, изделий из древесины, промышленных двигателей, котлов, двигателей, вентиляторов и вентиляционного оборудования, бульдозеров и многих других предметов промышленного назначения.

"Этот новый контроль еще больше ограничит доступ РоSSии к предметам и доходам, которые могут поддержать ее военный потенциал", - говорится на сайте Белого дома.

Помимо запрета на экспорт роSSийских промышленных услуг США также будут введены санкции против ООО «Промтехнология», производящего оружие, в том числе винтовки, используемые роSSийскими войсками в Украине. Также против семи судоходных компаний, владеющих или эксплуатирующих 69 судов и одной морской буксировочной компании. Комиссия ядерного регулирования также приостановит действие генеральных лицензий на экспорт в РоSSию исходных материалов, специальных ядерных материалов, побочных продуктов и дейтерия.

По данным CNN, речь идет о запрете экспорта урана, плутония или других продуктов, связанных с ядерной сферой.

США также введут запрет для американских граждан и компаний на предоставление роSSийским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга.

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