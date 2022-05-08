Ермак анонсировал совместное заявление об Украине по итогам встречи G7

Глава ОП пока не раскрыл деталей этого заявления.

Ермак анонсировал совместное заявление об Украине по итогам встречи G7
Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал общий стейтмент по результатам сегодняшней встречи лидеров G7.

"Сегодня, в день памяти и примирения, страны Большой Семерки в очередной раз продемонстрировали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость. На сегодняшний саммит Семерки приглашен президент Владимир Зеленский. Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят мощный общий стейтмент, который будет содержать не только общие фразы поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", - написал Ермак.

Ермак заявил, что пока не может раскрывать детали этого заявления. Но весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться.

"А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - добавил руководитель ОПУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 8 мая примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, во время которой будет идти речь о нападении РоSSии на Украину.

А уже на следующий день после встречи – в понедельник, 9 мая, президент США Джо Байден подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии Украины в 2022 году.

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