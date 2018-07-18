В ФБР назвали известного роSSийского телеведущего пропагандистом и сотрудником КГБ

Специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Хелсон назвал журналиста Владимира Познера советским пропагандистом и сотрудником Комитета госбезопасности СССР (КГБ).

Об этом говорится в письменных показаниях Хелсона, опубликованных на сайте минюста США . Хелсон дал показания по делу проживающей в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, задержанной 15 июля 2018 года по обвинению в продвижении интересов РоSSии без уведомления. Он сообщил, что Бутина в переписке с неназванным американцем озаглавила одно из писем «Второй Познер». По мнению агента ФБР, в этом названии подразумевается роSSийский журналист. «Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру – пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена холодной войны», – заявил Хелсон. Больше в документах по Бутиной Познер никак не упоминается. Журналист в комментарии «Медиазоне» отверг свою связь с КГБ. «Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах, я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде – в Гостелерадио СССР на иновещании», – рассказал Познер. При этом он добавил, что был невыездным из СССР почти 30 лет.

«Если бы я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру», – подчеркнул он. Журналист добавил, что не намерен подавать иск о защите деловой репутации в показаниях Хелсона. «Этот сотрудник ФБР высказал свое мнение, не более того. Я совершенно не собираюсь с ним дебатировать», – подытожил Познер.