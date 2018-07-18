В ФБР назвали известного роSSийского телеведущего пропагандистом и сотрудником КГБ

Специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Хелсон назвал журналиста Владимира Познера советским пропагандистом и сотрудником Комитета госбезопасности СССР (КГБ).

Об этом говорится в письменных показаниях Хелсона, опубликованных на сайте минюста США. Хелсон дал показания по делу проживающей в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, задержанной 15 июля 2018 года по обвинению в продвижении интересов РоSSии без уведомления. Он сообщил, что Бутина в переписке с неназванным американцем озаглавила одно из писем «Второй Познер». По мнению агента ФБР, в этом названии подразумевается роSSийский журналист. «Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру – пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена холодной войны», – заявил Хелсон. Больше в документах по Бутиной Познер никак не упоминается. Журналист в комментарии «Медиазоне» отверг свою связь с КГБ. «Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах, я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде – в Гостелерадио СССР на иновещании», – рассказал Познер. При этом он добавил, что был невыездным из СССР почти 30 лет.

«Если бы я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру», – подчеркнул он. Журналист добавил, что не намерен подавать иск о защите деловой репутации в показаниях Хелсона. «Этот сотрудник ФБР высказал свое мнение, не более того. Я совершенно не собираюсь с ним дебатировать», – подытожил Познер.

Источник: Гордон


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
"Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот""Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот"
Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в карманеПорошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане
Блок рекламы


Похожие новости
Причиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий факторПричиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий фактор
В Украину не пустили роSSийского актера, который снимался в сериале о ПоклонскойВ Украину не пустили роSSийского актера, который снимался в сериале о Поклонской
В Нацполиции назвали количество проживающих в Украине ромовВ Нацполиции назвали количество проживающих в Украине ромов
Пограничники не пустили в Украину корреспондента роSSийского телеканала "Дождь"Пограничники не пустили в Украину корреспондента роSSийского телеканала "Дождь"
РоSSийского омбудсмена не пустили в СИЗО к заключенному ОдинцовуРоSSийского омбудсмена не пустили в СИЗО к заключенному Одинцову
В Украину не пустили роSSийского "журналиста" ПримаковаВ Украину не пустили роSSийского "журналиста" Примакова
В Минобразования назвали главные новшества вступительной кампании-2018В Минобразования назвали главные новшества вступительной кампании-2018
В Госдуму фюрера РФ внесен законопроект, упрощающий получение украинцами роSSийского гражданстваВ Госдуму фюрера РФ внесен законопроект, упрощающий получение украинцами роSSийского гражданства
Помощник госсекретаря США заявил об опасности зависимости Европы от роSSийского газаПомощник госсекретаря США заявил об опасности зависимости Европы от роSSийского газа
Порошенко отменил запрет на въезд в Украину для роSSийского омбудсмена МоскальковойПорошенко отменил запрет на въезд в Украину для роSSийского омбудсмена Москальковой
Последние новости
Подгружаем последние новости