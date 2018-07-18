Харьковские блогеры проникли на территорию танкового завода. Полиция завела на них дело (видео)
Двое харьковских видеоблогеров, которые увлекаются проникновением на заброшенные объекты, пробрались на территорию госпредприятия «Харьковский бронетанковый ремонтный завод», пишут
Они не встретили никакой охраны, показали на видео около 300 единиц старой советской техники, а потом перешли к демонстрации партии новых танков Т-64БВ — на военных машинах еще стояли пломбы и не было пробега.
Еще 5 лет назад ХБРЗ считался «кладбищем» военного оборудования, а полноценно возобновил работу только в 2014 году. Сейчас предприятие занято ремонтом и изготовлением танков и БМП для украинской армии. Помимо этого, завод выводит из консервации технику, сохранившуюся с советских времен.
После того, как оригинальный ролик набрал виральную популярность, его удалили.
В Минобороны опровергают факт проникновения на «заброшенную военную базу». В министерстве подчеркивают, что парни пробрались на территорию предприятия, а не военную часть ВСУ и просят не распространять недостоверную информацию.
Харьковская полиция открыла на блогеров дело по факту незаконного проникновения в жилье или другое владение, незаконного обыска или осмотра. Им также вменяют проведение незаконной видеосъемки. Сейчас ведется расследование. Авторам ролика грозит до трех лет ограничения свободы.
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