Руководитель ГФС отреагировал на заявления Луценко о "правонарушениях"

Продан заявил, что готов отвечать на вопросы следователей, и ему нечего скрывать.

Руководитель ГФС отреагировал на заявления Луценко о "правонарушениях"
Фото: zn.ua

Мирослав Продан прокомментировал заявления генерального прокурора Юрия Луценко о "достаточной доказательной базе правонарушений" с его стороны в должности и.о. главы Государственной фискальной службы.

Продан заявил, что готов отвечать на вопросы следователей, и ему нечего скрывать.

"Но не вижу смысла комментировать сплетни и "сенсационные факты", которые все больше и больше будут вбрасываются в информационное пространство. Уже даже никто не скрывает, что все это намеренно фабрикуется и распространяется. Не сомневайтесь, таких фейковых "фактов" будет вбрасываться все больше", - написал он на своей странице в Facebook.Продан подчеркнул, что у него нет иллюзий по этому поводу, "потому что позиция правительства остается неизменной - вместе с полицией мы усиливаем давление на "черный" и "серый" бизнес, контрабандные потоки".

Накануне Луценко заявил о "грубых нарушениях" со стороны Мирослава Продана. По словам генпрокурора, расследование проводится с начала февраля этого года.

Напомним, Продан выполняет обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении Романа Насирова начали расследование, завершившееся в конечном итоге отставкой.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Продан будет руководителем фискальной службы.


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