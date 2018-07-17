РоSSия должна выплатить 20 тыс. евро родственникам убитой журналистки Анны Политковской

Европейский суд по правам человека счел умышленным затягивание расследования.

РоSSия должна выплатить 20 тыс. евро родственником убитой журналистки Анны Политковской
Фото: evreimir.com

РоSSийские власти не провели эффективное расследование убийства журналистки Анны Политковской и не нашли ее заказчиков. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба суда.

Такое решение означает, что РоSSия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека - право на жизнь. Поэтому суд обязал государство выплатить родственникам Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

ЕСПЧ пришел в выводу, что расследование затянули без уважительных причин.

Заявителями выступали мать журналистки Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова и дети Вера и Илья Политковские. Жалобу подали еще в 2007 году и несколько раз дополняли с учетом судебных процессов в РоSSии.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в Москве, в подъезде дома, где она снимала квартиру. Следственный комитет РФ заявил, что вышел на заказчика этого убийства, только в 2011 году.

В РоSSии и за рубежом Политковская была известна как автор публикаций о нарушении прав человека, в том числе в Чечне. В качестве основной версии убийства следствие рассматривало профессиональную деятельность журналистки.

Ранее сегодня Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении одному из участников убийства украинского журналиста Василия Сергиенко. Группу подозреваемых задержали через два года после убийства, дело еще даже не дошло до суда.


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