РоSSия должна выплатить 20 тыс. евро родственникам убитой журналистки Анны Политковской

Европейский суд по правам человека счел умышленным затягивание расследования.

РоSSийские власти не провели эффективное расследование убийства журналистки Анны Политковской и не нашли ее заказчиков. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба суда.

Такое решение означает, что РоSSия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека - право на жизнь. Поэтому суд обязал государство выплатить родственникам Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

ЕСПЧ пришел в выводу, что расследование затянули без уважительных причин.

Заявителями выступали мать журналистки Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова и дети Вера и Илья Политковские. Жалобу подали еще в 2007 году и несколько раз дополняли с учетом судебных процессов в РоSSии.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в Москве, в подъезде дома, где она снимала квартиру. Следственный комитет РФ заявил, что вышел на заказчика этого убийства, только в 2011 году.

В РоSSии и за рубежом Политковская была известна как автор публикаций о нарушении прав человека, в том числе в Чечне. В качестве основной версии убийства следствие рассматривало профессиональную деятельность журналистки.

Ранее сегодня Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении одному из участников убийства украинского журналиста Василия Сергиенко. Группу подозреваемых задержали через два года после убийства, дело еще даже не дошло до суда.