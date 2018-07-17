РоSSия должна выплатить 20 тыс. евро родственникам убитой журналистки Анны Политковской
Европейский суд по правам человека счел умышленным затягивание расследования.
РоSSийские власти не провели эффективное расследование убийства журналистки Анны Политковской и не нашли ее заказчиков. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба суда.
Такое решение означает, что РоSSия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека - право на жизнь. Поэтому суд обязал государство выплатить родственникам Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.
ЕСПЧ пришел в выводу, что расследование затянули без уважительных причин.
Заявителями выступали мать журналистки Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова и дети Вера и Илья Политковские. Жалобу подали еще в 2007 году и несколько раз дополняли с учетом судебных процессов в РоSSии.
Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в Москве, в подъезде дома, где она снимала квартиру. Следственный комитет РФ заявил, что вышел на заказчика этого убийства, только в 2011 году.
В РоSSии и за рубежом Политковская была известна как автор публикаций о нарушении прав человека, в том числе в Чечне. В качестве основной версии убийства следствие рассматривало профессиональную деятельность журналистки.
Ранее сегодня Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении одному из участников убийства украинского журналиста Василия Сергиенко. Группу подозреваемых задержали через два года после убийства, дело еще даже не дошло до суда.
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