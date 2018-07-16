Крысину продлили арест на 60 суток

Следующее заседание состоится 20 июля.

Суд продлил на 60 суток срок содержания руководителю "титушек" во время Майдана Юрию Крысину и его охраннику Сергею Чемесу.

Об этом заявила судья Любовь Леонтюк, передает РБК-Украина.

"Суд постановил продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Защитник Гнатюк возразила против удовлетворения данного ходатайства. Суд исходит из следующего, что меры являются средствами обеспечения безопасности. Суд принимает во внимание, что Крысин и Чемес обвиняются в совершении тяжкого преступления", - сказала судья.

Следующее заседание состоится 20 июля в 11:30.

Напомним, ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Крысина могут начать рассматривать заново из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

Дело о похищении и пытках активистов Майдана рассматривает Дарницкий суд. 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими по этому делу являются три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать погибшего журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш.

Дело включает в себя три эпизода. Первый касается событий 21 января 2014 года, когда Иваненко похитили на станции метро, увезли в палаточный лагерь "титушек" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину по этому эпизоду инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал свои действия с Крысиным.

Второй эпизод касается нападения "титушек" на активистов на Прорезной 18 февраля 2014 года. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.

Третий эпизод касается убийства журналиста Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес, т.к. он, по данным следствия, держал Веремия, пока его избивали.

В декабре 2017 года Шевченковский райсуд приговорил Крысина к 4 годам тюрьмы условно. Суд счел, что его действия подпадают под статью "хулиганство". Позже приговор был изменен, а судья, вынесший его, подал в отставку.