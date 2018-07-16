Порошенко заявил о возможной атаке РоSSии на Мариуполь

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В ходе инспектирования международных учений "Си Бриз-2018" в Одессе президент Петр Порошенко рассказал об угрозах со стороны РоSSии.

Новость передает Час Пик со ссылкой на пресс-службу АП.

«После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. РоSSия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свою военную группировку. Впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота РоSSии, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усилен подводными лодками и новыми военными кораблями, вооружен дальнобойными ракетами морского базирования. Значительно усилена корабельная группировка страны-агрессора в Азовском море», - сказал Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одессу, где он инспектировал ход многонациональных международных учений «Си Бриз - 2018».

«Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряженная. После незаконной аннексии Крыма РоSSийской Федерацией - страной-агрессором, что было четко определено в итоговых документах саммита НАТО, где Украина также принимала участие», - отметил Президент.

Он сообщил, что РоSSия начала незаконно останавливать и осуществлять досмотр судов, следующих в украинские порты на Азовском море. Речь идет как об украинских, так и об иностранных судах.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено - сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», - сообщил глава государства.

Петр Порошенко особенно подчеркнул необходимость усиления боеготовности украинских ВМС. «Поэтому сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность Военно-Морских Сил Украины и совместимость с нашими партнерами и союзниками из стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе».

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена задержанных в Крыму рыбаков судна "ЯМК-0041" на экипаж корабля "Норд".


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