На Пашинского завели дело из-за угроз секретарю комитета по нацбезопасности, - Луценко
Заявление было передано за подследственностью в СБУ.
Служба безопасности расследует возможные угрозы главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета Татьяны Блистив.
Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.
Он отметил, что заявление было передано за подследственностью в СБУ.
"Да, действительно, секретарь комитета написала заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано за подследственностью в Службу безопасности Украины", - сказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что в рамках следственных действий может быть применен и детектор лжи.
Напомним, секретарь комитета Татьяна Блистив подала в Генпрокуратуру заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. В ведомстве заявили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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