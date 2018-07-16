На Пашинского завели дело из-за угроз секретарю комитета по нацбезопасности, - Луценко

Заявление было передано за подследственностью в СБУ.

Служба безопасности расследует возможные угрозы главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета Татьяны Блистив.

Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что заявление было передано за подследственностью в СБУ .

"Да, действительно, секретарь комитета написала заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано за подследственностью в Службу безопасности Украины", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что в рамках следственных действий может быть применен и детектор лжи.

Напомним, секретарь комитета Татьяна Блистив подала в Генпрокуратуру заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. В ведомстве заявили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.