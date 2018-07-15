Трамп назвал действия Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой»

Трамп

Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту «Северный поток-2» трагедией.

Американский президент на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне заявил, что газопровод лишает Германию возможности вести диалог с Россией «с позиции силы», пишет politeka.

«По поводу газопровода («Северного потока-2?. – Ред.). Для меня это — трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно. Это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов из Германии, в первую очередь, — и других стран, но в основном из Германии — в РоSSию, в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире», — сказал Трамп.

Он назвал действия вице-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой».

«Это полная катастрофа. Я очень уважаю Ангелу и открыто заявляю, что это ужасно, что у них газопровод, идущий из РоSSии. Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из РоSSии. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?» — подчеркнул президент США.
«Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере», — сообщил источник из Администрации президента.

Порошенко и Трамп поговорили также о скорой встрече в Хельсинки (Финляндия) лидера США с роSSийским президентом Владимиром Путиным. «Мы на самом деле очень тщательно обсудили предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, тщательно обсужден и вопрос «Северного потока-2»», — заявил Порошенко.


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