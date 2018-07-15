Трамп назвал действия Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой»
Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту «Северный поток-2» трагедией.
Американский президент на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне заявил, что газопровод лишает Германию возможности вести диалог с Россией «с позиции силы», пишет
Он назвал действия вице-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой».
Порошенко и Трамп поговорили также о скорой встрече в Хельсинки (Финляндия) лидера США с роSSийским президентом Владимиром Путиным. «Мы на самом деле очень тщательно обсудили предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, тщательно обсужден и вопрос «Северного потока-2»», — заявил Порошенко.
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Политика
15.07.2018 12:13