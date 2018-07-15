Трамп назвал действия Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой»

Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту «Северный поток-2» трагедией.

Американский президент на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне заявил, что газопровод лишает Германию возможности вести диалог с Россией «с позиции силы», пишет politeka.

Он назвал действия вице-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой».

«Это полная катастрофа. Я очень уважаю Ангелу и открыто заявляю, что это ужасно, что у них газопровод, идущий из РоSSии. Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из РоSSии. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?» — подчеркнул президент США .

«Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере», — сообщил источник из Администрации президента.