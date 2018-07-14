AP: В Пакистане на митинге подорвался смертник, погибли 70 человек
На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан на предвыборном митинге произошел взрыв, в результате которого погибли 70 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Взрывчатку в толпе взорвал смертник.
Местные медиа отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Его госпитализировали в критическом состоянии.
Сначала сообщалось, что в результате взрыва погибло 20 человек. За несколько часов количество жертв увеличилось вдвое.
Как сообщает Times of India, это уже третье за сутки нападение на предвыборных митингах в Пакистане.
Выборы в парламент страны состоятся 25 июля.
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