AP: В Пакистане на митинге подорвался смертник, погибли 70 человек

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан на предвыборном митинге произошел взрыв, в результате которого погибли 70 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Взрывчатку в толпе взорвал смертник.

Местные медиа отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Сначала сообщалось, что в результате взрыва погибло 20 человек. За несколько часов количество жертв увеличилось вдвое.

Как сообщает Times of India, это уже третье за сутки нападение на предвыборных митингах в Пакистане.

Выборы в парламент страны состоятся 25 июля.