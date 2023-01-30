Терорист-смертник атакував поліцію в пакистанській мечеті: десятки людей загинули

Наразі відомо про 47 загиблих.

Терорист-смертник атакував поліцію в пакистанській мечеті: десятки людей загинули
© Al Jazeera

У Пакистані терорист-смертник здійснив теракт у переповненій мечеті в Пешаварі. Як повідомило агентство AFP з посиланням на заяву прес-секретаря місцевої лікарні Леді Рідінг, кількість жертв наразі становить 47 осіб.

Новинний канал «Аль-Джазіра» на основі того ж джерела повідомляє про 44 загиблих. За даними британської газети Guardian, загинуло 46 людей.

За даними різних ЗМІ, щонайменше 150 людей отримали поранення. Чиновник уряду Пакистану Шафіулла Хан повідомив AFP, що в руїнах мечеті все ще є люди, тому кількість загиблих зростатиме.

Пакистанські таліби (ТТП) взяли відповідальність за напад.

Мечеть розташована всередині сильно укріпленого комплексу, що включає штаб провінційної поліції і відділ боротьби з тероризмом.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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