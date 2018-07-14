Порошенко попросил у НАТО помощи в создании Антикоррупционного суда

Создание ВАКС - одно из основных требований западных кредиторов.

Порошенко попросил у НАТО помощи в создании Антикоррупционного суда
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко призвал лидеров стран НАТО предоставить Украине международных экспертов для помощи в создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом глава украинского государства сообщил в интервью телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Во время вчерашних встреч с лидерами стран на саммите НАТО обсудил этот вопрос и призвал их как можно быстрее предоставить Украине международных экспертов, которые помогли бы нам сформировать независимый антикоррупционный суд", - сказал президент.

Порошенко также обратился к Кабинету Министров и Верховной Раде с тем, чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе финансовые, для того, чтобы суд запустить в 2018 году.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о создании ВАКС 26 июня.

Создание ВАКС - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент внес законопроект в Раду.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.


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