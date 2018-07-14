США обвинили 12 сотрудников разведки РФ во вмешательстве в выборы в 2016 году

При этом нет данных, что вмешательство повлияло на результат выборов.

Министерство юстиции США сегодня, 13 июля, обвинило 12 сотрудников роSSийской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстейн, передает CNN.

По данным издания, обвинения сотрудникам разведки предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РоSSии в выборы в США в 2016 году.

В обвинительном заключении говорится, что эти люди работают в двух отделах Главного управления разведки, которые подразделения активно проводили кибероперации с целью вмешаться в президентские выборы 2016 года.

"В этом обвинительном заключении нет обвинения в том, что кто-то из граждан США совершил преступление", - заявил Розенштейн на пресс-конференции. - Нет никаких утверждений о том, что заговор изменил количество голосов или изменил результаты выборов".Обвинение было объявлено почти в тот момент, когда Трамп под

ъехал к Виндзорскому замку на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II.

Напомним, 4 июля комитет по разведке Сената Соединенных Штатов согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США . Ранее американские спецслужбы пришли к выводу, что РоSSия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году.

Согласно докладу ЦРУ, часть которого была опубликована в мае, роSSийские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.