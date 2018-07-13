Суд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режима

Украинца обвиняют в подготовке терактов на полуострове.

Суд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режима
Евгений Панов
Фото: en-media.tv

Подконтрольный Кремлю "верховный суд" аннексированного Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Прокурор запрашивал для Панова 10,5 лет колонии строгого режима.

В апреле года суд перешел к рассмотрению данного дела по существу. Сообщалось, что Панов отказался от сделки с роSSийским следствием. После этого ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа" в Фейсбуке, решение вынес судья Андрей Палий, гражданин РФ, бывший судья Ленинградского районного суда г. Калининград.

Правоохранители отмечают, что в деле Панова были зафиксированы пытки, психологическое давление, фальсификация доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

"Панов, как другие граждане Украины, которые стали фигурантами дел о «диверсантах», являются жертвами политически мотивированного уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Еще один фигурант дела - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).

Напомним, в августе 2016 года ФСБ РоSSии объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым.

Панов до задержания работал водителем автобуса АТП Запорожской АЭС.

РоSSийские спецслужбы заявляют, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отрицают роSSийские обвинения и называют их "провокацией" роSSийских спецслужб.


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