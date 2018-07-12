Суд в Германии разрешил экстрадицию Пучдемона в Испанию

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Верховный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германии) разрешил выдачу Испании бывшего президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств.

Об этом сообщает издание S?ddeutsche Zeitung. При этом экстрадицию по обвинению в подстрекательству к бунту суд посчитал невозможной. Как сказано в решении судей, выдача Пучдемона за предполагаемую растрату €1,6 млн государственных средств на проведение референдума о независимости Каталонии допустима, поскольку эти обвинения могут быть подтверждены или опровергнуты исключительно в рамках испанского уголовного разбирательства. Пресс-секретарь прокуратуры Шлезвиг-Гольштейна предположил, что решение об экстрадиции будет принято в ближайшее время. Сам Пучдемон написал в Twitter, что считает решение немецкого суда своей победой. «Мы преодолели основную ложь, поддержанную на государственном уровне. Немецкое правосудие опровергло утверждения, что референдум 1 октября 2017 года был мятежом», – подчеркнул экс-глава Каталонии.

Источник: Гордон


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