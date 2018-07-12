СБУ задержала в Херсонской области мужчину, способствовавшего крымскому "референдуму" в 2014

Дома у задержанного нашли медали Минобороны РоSSии и "республики Крым".

Служба безопасности Украины задержала в Херсонской области мужчину, подозреваемого в содействии проведению незаконного референдума в Крыму в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что херсонец, находясь в 2014 году на территории АР Крым, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума, инициированного оккупационными властями", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. Там сотрудники СБУ обнаружили ведомственную медаль Министерства обороны РоSSии "За возвращение Крыма", медаль так называемой "Республики Крым" "За защиту Крыма" с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов Крыма об участии в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РоSSии и роSSийское страховое свидетельство о пенсионном обеспечении.

Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные роSSийскими "казацкими организациями" и так называемыми "органами местного самоуправления" временно оккупированной территории полуострова, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Кроме того, правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и 250 г вещества, похожего на порох.

В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Крыму были также задержаны Елена Одновол, собиратель подписей и доверенное лицо на выборах Путина, она находится под стражей, а также бывший зампредседателя Оленевского сельсовета по подозрению в содействии проведению незаконного референдума на полуострове в 2014 году.