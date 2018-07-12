Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко

Трамп на саммите НАТО пригрозил выйти из Альянса, но передумал после экстренного собрания.

Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Фото: пресс-служба президента

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса. Об этом сообщает Reuters.

Все запланированные в рамках саммита НАТО двусторонние встречи американского лидера приостановлены. Сейчас о причинах такого решения Трампа не известно.

По итогам экстренной встречи с лидерами других государств президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из состава Альянса.

Комментируя информацию СМИ о том, что на заседании Североатлантического совета он пригрозил выходом Штатов из Альянса, Трамп заявил, что был "очень несчастлив" в начале переговоров, но доволен их результатами.

Трамп не стал отрицать, что он угрожал возможным выходом США из НАТО. Он также подтвердил, что считает возможной такую политику без предварительного одобрения Конгрессом. "Я верю в то, что я могу (выдвигать такие требования)", - подчеркнул он.

Комментируя свою позицию во время экстренного заседания, он заявил, что союзники дали ему обещание повысить оборонный бюджет и таким образом убедили его. "Я сказал, что я буду очень несчастлив, если люди не будут выполнять свои обязательства (по оборонного бюджета в размере от 2% ВВП) ... А сейчас я рад, что у нас есть сильное НАТО. Альянс стал сильнее, чем он был вчера ", - заявил Трамп.

"Европейская правда" со ссылкой на свои источники в Администрации Президента сообщает, что встреча Порошенко и Трампа все же состоялась. "Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - заявил источник в АП. Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры происходили без приглашения прессы.

Напомним, 11-12 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Королевстве Бельгия, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.


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