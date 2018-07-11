Меркель ответила на упрек Трампа о "тотальной" зависимости от РоSSии

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила президенту США Дональду Трампу, который набросился с критикой на ее страну в первый же день саммита НАТО в Брюсселе.

Глава немецкого правительства возразила, что Берлин якобы «полностью подконтролен» РоSSии, пишет The Guardian. Более деликатно, чем президент США , глава немецкого правительства намекнула, что ей не нужны наставления на тему того, как вести себя с авторитарными режимами.

При этом, она напомнила, что родилась в Восточной Германии, подчиненной сфере влияния СССР . «Я из собственного опыта знаю, как это, когда часть Германии подконтрольна Советскому Союзу. Я очень счастлива, что сегодня мы объединены в свободной Федеративной Республике Германия. Именно поэтому мы можем сказать, что способны проводить независимую политику и принимать независимые решения. Это очень хорошо, особенно для людей в Восточной Германии», — сказала она, приехав в штаб-квартиру НАТО через считанные часы после Трампа.

Она также опровергла критику американского президента о том, что Германия якобы слишком мало делает для защиты Европы. «Германия – второй по величине поставщик войск, большая часть наших военных возможностей предоставлена НАТО. Сегодня у нас сохраняется активная деятельность в Афганистане. И мы также защищаем интересы США », — сказала Меркель.