Меркель ответила на упрек Трампа о "тотальной" зависимости от РоSSии
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила президенту США Дональду Трампу, который набросился с критикой на ее страну в первый же день саммита НАТО в Брюсселе.
Глава немецкого правительства возразила, что Берлин якобы «полностью подконтролен» РоSSии, пишет The Guardian. Более деликатно, чем президент США, глава немецкого правительства намекнула, что ей не нужны наставления на тему того, как вести себя с авторитарными режимами.
При этом, она напомнила, что родилась в Восточной Германии, подчиненной сфере влияния СССР. «Я из собственного опыта знаю, как это, когда часть Германии подконтрольна Советскому Союзу. Я очень счастлива, что сегодня мы объединены в свободной Федеративной Республике Германия. Именно поэтому мы можем сказать, что способны проводить независимую политику и принимать независимые решения. Это очень хорошо, особенно для людей в Восточной Германии», — сказала она, приехав в штаб-квартиру НАТО через считанные часы после Трампа.
Она также опровергла критику американского президента о том, что Германия якобы слишком мало делает для защиты Европы. «Германия – второй по величине поставщик войск, большая часть наших военных возможностей предоставлена НАТО. Сегодня у нас сохраняется активная деятельность в Афганистане. И мы также защищаем интересы США», — сказала Меркель.
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