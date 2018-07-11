Названа новая версия разрыва миномета на Ровенском полигоне

Материалы эксперимента направят в Институт судебных экспертиз.

Названа новая версия разрыва миномета на Ровенском полигоне
Фото: ukr.media

После завершения следственного эксперимента с минометом "Молот" на Ровенском полигоне эксперты выдвинули еще одну возможную версию разрыва миномета.

Об этом рассказал военный прокурор Ровенского гарнизона Юрий Табака, передает Громадське радіо.

"Первая версия - это непосредственно человеческий фактор (двойное заряжание миномета). Вторая версия - это ненадлежащее техническое состояние самого миномета "Молот". И третья версия - это ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет", - сказал Табака.

По его словам, к эксперименту привлекались эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специалисты Минобороны. Кроме того, на полигоне был заместитель министра обороны, народные депутаты, советник Президента Юрий Бирюков, представители завода "Маяк" (который производит минометы "Молот").

Материалы, полученные в ходе эксперимента, направят в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Дело находится в производстве следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Напомним, 6 июля из-за разрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Погибшие были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Также было решено провести следственный эксперимент, для которого Минобороны предоставило два миномета "Молот" с той же заводской партии, что и миномет, который привел к гибели военнослужащих.

Трагедия на Ровенском полигоне - это не первый взрыв "Молота", приведший к жертвам. В июле 2016 года в результате взрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погибли два человека. 30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета "Молот" погибло трое бойцов АТО.


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