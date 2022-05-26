Херсон, Новая Каховка и ряд сел может затопить — данные Генштаба ВСУ

В Херсонской области роSSийские оккупанты препятствуют ремонту двух гидроагрегатов на Каховской гидроэлектростанции, что привело к частичному затоплению Новой Каховки и создает угрозу для окрестных сел, а также оккупированного Херсона, сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

«Оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе. Сейчас на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать», - сообщил он.

Такие действия уже привели к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местному парку. Под угрозой также оказались окрестные села и город Херсон, который находится в оккупации.

Он отметил, что на Каховской ГЭС развернут один из пунктов управления южного военного округа, а также 49 армий противника.