Геращенко: Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиян

РоSSия блокирует вопрос освобождения украинцев в роSSийских тюрьмах.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на заседании в Минске 11 июля подняла вопрос об официальном ответе РоSSии на предложение передать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных в РФ .

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

" РФ и ее представители и в дальнейшем избегают какого-либо ответа, блокируя тем самым вопрос освобождения украинцев в роSSийских тюрьмах", - написала Геращенко в фейсбуке.

По ее словам, украинские представители в ТКГ напомнили о срыве договоренностей президентов Украины и РФ относительно гуманитарного визита омбудсмена к заложникам и невыполнении этих договоренностей Россией .

"Наши представители в ТКГ отметили, что мы ожидаем 25 июля официального ответа представителей РФ на конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ , которые стремятся вернуться на Родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинцев и крымских татар из роSSийских тюрем", - отметила Геращенко.

Также Геращенко сообщила, что Украина инициировала проведение расширенного заседания ТКГ с участием омбудсменов по вопросам согласования списков удерживаемых для освобождения политзаключенных в РоSSии, Донбассе и Крыму.

Речь идет о 23 гражданах РоSSии, осужденных в Украине за шпионаж, подготовку и совершение терактов или участие в боевых действиях на востоке, а также о 13 заключенных с роSSийским или двойным гражданством, посещения которых требует роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова.