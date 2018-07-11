Геращенко: Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиян

РоSSия блокирует вопрос освобождения украинцев в роSSийских тюрьмах.

Геращенко: Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиян
Фото: censor.net.ua

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на заседании в Минске 11 июля подняла вопрос об официальном ответе РоSSии на предложение передать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"РФ и ее представители и в дальнейшем избегают какого-либо ответа, блокируя тем самым вопрос освобождения украинцев в роSSийских тюрьмах", - написала Геращенко в фейсбуке.

По ее словам, украинские представители в ТКГ напомнили о срыве договоренностей президентов Украины и РФ относительно гуманитарного визита омбудсмена к заложникам и невыполнении этих договоренностей Россией.

"Наши представители в ТКГ отметили, что мы ожидаем 25 июля официального ответа представителей РФ на конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, которые стремятся вернуться на Родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинцев и крымских татар из роSSийских тюрем", - отметила Геращенко.

Также Геращенко сообщила, что Украина инициировала проведение расширенного заседания ТКГ с участием омбудсменов по вопросам согласования списков удерживаемых для освобождения политзаключенных в РоSSии, Донбассе и Крыму.

Речь идет о 23 гражданах РоSSии, осужденных в Украине за шпионаж, подготовку и совершение терактов или участие в боевых действиях на востоке, а также о 13 заключенных с роSSийским или двойным гражданством, посещения которых требует роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: ВидеоЛещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
Дуда: Украина и Грузия станут членами НАТОДуда: Украина и Грузия станут членами НАТО
Украина имеет право открывать огонь для защиты своей территории, - ВолкерУкраина имеет право открывать огонь для защиты своей территории, - Волкер
Украина потеряла контроль над Азовским моремУкраина потеряла контроль над Азовским морем
Заседание комиссии Украина-НАТО в рамках саммита в Брюсселе не состоится из-за Венгрии, - Климпуш-ЦинцадзеЗаседание комиссии Украина-НАТО в рамках саммита в Брюсселе не состоится из-за Венгрии, - Климпуш-Цинцадзе
Главреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрениеГлавреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрение
СНБО обвинил РоSSию в запуске фейка о том, что Украина получила бракованные "джавелины"СНБО обвинил РоSSию в запуске фейка о том, что Украина получила бракованные "джавелины"
Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК, - ГеращенкоНи у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК, - Геращенко
Геращенко назвала ситуативное большинство в Раде "ширкой"Геращенко назвала ситуативное большинство в Раде "ширкой"
Геращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенныхГеращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенных
Украина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кориУкраина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кори
Последние новости
Подгружаем последние новости