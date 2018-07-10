Противостояние РоSSии станет главной темой саммита НАТО

Важным пунктом саммита станут способы усиления НАТО для противостояния современным вызовам.

Противостояние РоSSии станет главной темой саммита НАТО
Фото: пресс-служба президента

Противостояние РФ и усиление НАТО станут основными темами обсуждения на саммите НАТО, который пройдет завтра 11 июля. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович, передает LIGA.net.

По словам Йованович, темой для обсуждения, прежде всего, будут усилия РФ расколоть демократические страны.

"Завтра мы много об этом услышим и о том, как НАТО собирается противостоять этому", - сказала она. Кроме того, важным пунктом саммита станут способы усиления НАТО для противостояния современным вызовам.

"Очень важно, чтобы все члены Альянса серьезно отнеслись к необходимости увеличить расходы на оборону", - отметила посол, напомнив, что в прошлом году расходы на оборону выросли на $7 млрд, и эти деньги вкладываются в новые силы и меры НАТО.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников назвал приоритеты обсуждения на саммите и дальнейшей работы альянса: усиление и модернизация НАТО, противостояние терроризму, усиление сотрудничества между альянсом и ЕС. Также стало известно, что несколько часов назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали декларацию о сотрудничестве между НАТО и ЕС. 9 июля глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко сообщил, что Украина обошла сопротивление и блокирование Венгрией участия в саммите НАТО и заседание пройдет совместно с Грузией в Брюсселе.


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