Британия усилит флот в Северной Атлантике из-за роSSийской угрозы

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Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ.

Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ», — говорится в сообщении.

Как отметил Джонс, задача флота будет состоять в защите важнейших подводных кабелей, ведь через эти кабели, которые находятся на глубине в тысячи метров, осуществляется порядка 97% процентов мировых коммуникаций, а также проходит почти 10 триллионов долларов США через ежедневные финансовые транзакции.

Он добавил, что осознает, что россияне имеют возможности обнаруживать эти кабели и «работать» с ними на большой глубине.

Отмечается, что несколько недель назад США анонсировали воспроизведения Второго флота ВМС в Атлантике, а также в ответ на действия РоSSии.


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