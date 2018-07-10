Британия усилит флот в Северной Атлантике из-за роSSийской угрозы

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ .

Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ», — говорится в сообщении.

Как отметил Джонс, задача флота будет состоять в защите важнейших подводных кабелей, ведь через эти кабели, которые находятся на глубине в тысячи метров, осуществляется порядка 97% процентов мировых коммуникаций, а также проходит почти 10 триллионов долларов США через ежедневные финансовые транзакции.

Он добавил, что осознает, что россияне имеют возможности обнаруживать эти кабели и «работать» с ними на большой глубине.