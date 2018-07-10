Британия усилит флот в Северной Атлантике из-за роSSийской угрозы
Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ.
Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает
«Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ», — говорится в сообщении.
Как отметил Джонс, задача флота будет состоять в защите важнейших подводных кабелей, ведь через эти кабели, которые находятся на глубине в тысячи метров, осуществляется порядка 97% процентов мировых коммуникаций, а также проходит почти 10 триллионов долларов США через ежедневные финансовые транзакции.
Он добавил, что осознает, что россияне имеют возможности обнаруживать эти кабели и «работать» с ними на большой глубине.
Отмечается, что несколько недель назад США анонсировали воспроизведения Второго флота ВМС в Атлантике, а также в ответ на действия РоSSии.
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