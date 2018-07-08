На Донбассе ранен украинский военный

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ОС.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

"РоSSийские оккупационные войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пивденне, Авдеевка, Широкино и Лебединское", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрела боевиками на Горловском направлении ранения получил один защитник Украины, сообщают в штабе.

Потери врага уточняются.

Как сообщалось, за минувшие сутки, боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушая объявленное 1 июля перемирие в связи с началом сбора урожая. Потерь среди защитников Украины не было.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: ВидеоЛещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
Путин не собирается останавливаться на Донбассе и КрымеПутин не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме
Меркель назвала аннексию Крыма и войну на Донбассе основаниями для увеличения Германией расходов на оборону
В Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащихВ Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащих
Итальянские журналисты подали иск против Украины из-за гибели своего коллеги на ДонбассеИтальянские журналисты подали иск против Украины из-за гибели своего коллеги на Донбассе
На Ровенском полигоне погибли трое и ранены 9 военных (обновлено)
За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащихЗа сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - ПорошенкоНа Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - Порошенко
Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный судУкраина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд
В Сербии осудили нескольких боевиков, воевавших на ДонбассеВ Сербии осудили нескольких боевиков, воевавших на Донбассе
Боевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - МинобороныБоевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости