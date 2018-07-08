На Донбассе ранен украинский военный

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ОС.

В течение текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

"РоSSийские оккупационные войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пивденне, Авдеевка, Широкино и Лебединское", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрела боевиками на Горловском направлении ранения получил один защитник Украины, сообщают в штабе.

Потери врага уточняются.

Как сообщалось, за минувшие сутки, боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушая объявленное 1 июля перемирие в связи с началом сбора урожая. Потерь среди защитников Украины не было.