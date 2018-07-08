Главный спонсор Brexit 11 раз встречался с роSSийским послом

В ходе общения Аррон Бэнкс получал выгодные деловые предложения.

Главный спонсор Brexit 11 раз встречался с роSSийским послом
Фото: mirror.co.uk

Главный спонсор кампании по выходу Великобритании из состава Евросоюза Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с роSSийским послом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующие документы, которые оказались в распоряжении издания.

По информации западных СМИ, британский бизнесмен проводил встречи с представителем Кремля на протяжении двух лет - до и после референдума за выход Британии из ЕС.

Под давлением журналистов Бэнкс подтвердил информацию только о четырех встречах с послом РФ.

СМИ утверждают, что представитель Кремля еще четырежды приглашал британского политического донора на встречу. Однако пока неизвестно, принимал ли он эти приглашения.

По данным журналистов, в ходе общения с роSSийским послом Бэнкс получал выгодные деловые предложения.

В частности, британский миллионер вел переговоры с роSSийским олигархом Симаном Поварёнкиным, который владеет рядом горнорудных предприятий, в том числе, по добыче золота и меди.

Поварёнкин входит в состав делового совета при после РоSSии в Британии, который и познакомил олигарха с Бэнксом.

Напомним, в июне Арро Брэнкса вызвали на допрос из-за связей с Россией, так как его связи с РФ оказались "дальше и глубже", чем считалось ранее. Брэнкс финансировал одну из главных кампаний в пользу выхода Великобритании из Евросоюза - Leave.EU.


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