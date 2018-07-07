Во время атаки в сирийской Думе в апреле применяли хлор, - ОЗХО
Тогда погибли не менее 70 человек.
Организация по запрещению химического оружия установила, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле этого года применялся хлор. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Результаты показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших. Однако в образцах, собранных в двух местах, обнаружены хлоросодержащие органические вещества", - говорится в отчете.
Напомним, химическая атака в Думе в начале апреля привела к гибели не менее 70 человек. Более 500 пострадавших были доставлены в медицинские пункты с повреждениями дыхательных органов, вероятно, полученными от воздействия химических веществ.
После нападения на гражданское население Думы авиация США, Великобритании и Франции нанесли удары по военным объектам правительственных сил.
Президент Сирии Башар Асад и роSSийские официальные лица неоднократно высказывали сомнения в том, что химическая атака действительно имела место, и называли подтверждающие ее видеозаписи постановкой.
Отметим, в конце июня ОЗХО получила новые полномочия от государств, входящих в состав этой организации. В частности, ОЗХО теперь может называть ответственных за применение химического оружия. Бывшие полномочия позволяли говорить только об установленном факте применения, но не об ответственности.
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Политика
07.07.2018 14:44