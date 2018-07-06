ГПУ отменила запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве

"Указанное постановление является незаконным и подлежит отмене и обжалованию не подлежит".

ГПУ отменила запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве
Фото: www.segodnya.ua

Генеральная прокуратура отменила запрет строительства Музея Революции достоинства на улице Институтской в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Постановлением заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 года отменено постановление прокурора Департамента специальных расследований ГПУ от 27.06.2018 о запрете совершения действий как незаконное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вышеуказанным постановлением прокурора запрещалось государственным и коммунальным предприятиям, общественным организациям совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на улице Институтской (аллеи Героев Небесной Сотни) в Киеве - на участке от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Банковой, а также воздержаться от предоставления разрешений на такие работы субъектам хозяйствования различных форм собственности, а именно изменение рельефа местности и строительство или снос любых зданий, малых архитектурных форм, других постоянных или временных конструкций; высадку деревьев, кустов и других зеленых насаждений; сруб и уничтожение деревьев, кустов и других зеленых насаждений; установление и демонтаж столбов, электрических опор и других сооружений; установление и демонтаж рекламных конструкций (ситилайтов).

"Установлено, что указанное постановление является незаконным и подлежит отмене и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении ГПУ.

Вместе с этим Генпрокуратура сообщает, что отмена данного постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается еще с 2013 года, но в рамках и способом, определенным законом.

Напомним, директор директор музея "Революции достоинства" Игорь Пошивайло ранее сообщил, что ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства ул. Институтской. Позже руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что запрет продлится 2-3 месяца, - до завершения следственных экспериментов.


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