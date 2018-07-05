Евросоюз продлил санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа

Политическое решение о продлении санкций Евросовет принял еще неделю назад.

Европейский союз продолжил экономические санкции против РоSSии еще на шесть месяцев. Соответствующее решение опубликовано на сайте Евросовета.

О готовящемся решении ранее сегодня сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

" ЕС продлил свои экономические санкции против РоSSии на шесть месяцев. Решение будет официально опубликовано в журнале в понедельник - за неделю до встречи в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путин", - написал Йозвяк.

The EU has prolonged its economic sanctions on #Russia by six months. Will be in the EU official journal on Monday - a week before the Helsinki meeting between Trump & Putin. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.

В конце июня совет ЕС на саммите принял политическое решение о продлении экономических санкций против РоSSии еще на шесть месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза за решение продлить санкции против РФ . Украина также расширила санкционный список для синхронизации санкций с международным сообществом.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Срок их действия заканчивается 15 сентября 2018 года.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2019 года.

Срок действия экономических санкций истекает 31 июля 2018 года.