БПП назвал слова Тимошенко о "плане Порошенко по срыву выборов" махровой кремлевской пропагандой

"Хотим напомнить для Юлии Тимошенко, что это РоSSия развязала эту войну".

БПП назвал слова Тимошенко о "плане Порошенко по срыву выборов" махровой кремлевской пропагандой
Фото: Макс Требухов

Фракция Блока Петра Порошенко в Верховной Раде заявила, что заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о желании президента Петра Порошенко развязать "большую войну" на Донбассе - это "бессовесное применение темников махровой кремлевской пропаганды".

Об этом говорится в заявлении на сайте БПП.

"Хотим напомнить для Юлии Тимошенко, что это РоSSия напала на Украину и это РоSSия развязала эту войну. И даже Тимошенко не стоит забывать, что это Президент Украины организовал борьбу с агрессором и восстановление украинской армии. Это Петр Порошенко возглавил дипломатический фронт, где РоSSия терпит чувствительные поражения из-за экономических санкций. Это глава государства уже добился освобождения нескольких тысяч заложников и требует освобождения каждого украинца, который находится в плену у РоSSии или на оккупированных территориях", - сказано в этом заявлении.

Напомним, Тимошенко заявила, что Порошенко хочет ввести военное положение и не проводить выборы президента в 2019 году.

Согласно социологическим опросам Тимошенко является лидером президентских рейтингов, тогда как Порошенко может не попасть даже во второй тур.


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