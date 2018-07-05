Геращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенных

Речь идет о заключенных с роSSийским или двойным гражданством из списка Москальковой.

Среди тех, кого хотела посетить в Украине роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова, 13 имеют роSSийское или двойное гражданство. Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, сообщает УНН.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова еще были следующие лица - Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признались в роSSийском или двойном гражданстве. По сути признались в работе на страну-агрессора", - сообщила Геращенко.

Этих заключенных Украина готова передать РФ в обмен на освобождение политзаключенных украинцев.

"Сегодня я отправлю официальное письмо на представителя РФ в трехсторонней контактной группе Грызлова со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан как таких, кого можем передать для освобождения украинцев", - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к гражданину Украины Олега Сенцова за того, что у него есть гражданство РФ .

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний РоSSии признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.

Ранее Ирина Геращенко озвучивала фамилии 23 других граждан РоSSии, которые осуждены в Украине за шпионаж, за подготовку терактов или за участие в боевых действиях на востоке Украины.

Вчера также стало известно, что районный суд Черкасс приговорил боевика "ЛНР", гражданина РоSSии к максимально короткому сроку заключения, из-за чего мужчина выйдет на свободу уже в ближайший месяц.