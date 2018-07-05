Геращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенных

Речь идет о заключенных с роSSийским или двойным гражданством из списка Москальковой.

Геращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенных
Фото: Сергей Нужненко

Среди тех, кого хотела посетить в Украине роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова, 13 имеют роSSийское или двойное гражданство. Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, сообщает УНН.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова еще были следующие лица - Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признались в роSSийском или двойном гражданстве. По сути признались в работе на страну-агрессора", - сообщила Геращенко.

Этих заключенных Украина готова передать РФ в обмен на освобождение политзаключенных украинцев.

"Сегодня я отправлю официальное письмо на представителя РФ в трехсторонней контактной группе Грызлова со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан как таких, кого можем передать для освобождения украинцев", - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к гражданину Украины Олега Сенцова за того, что у него есть гражданство РФ.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний РоSSии признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.

Ранее Ирина Геращенко озвучивала фамилии 23 других граждан РоSSии, которые осуждены в Украине за шпионаж, за подготовку терактов или за участие в боевых действиях на востоке Украины.

Вчера также стало известно, что районный суд Черкасс приговорил боевика "ЛНР", гражданина РоSSии к максимально короткому сроку заключения, из-за чего мужчина выйдет на свободу уже в ближайший месяц.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножомВ Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом
Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под АвдеевкойВоенные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кориУкраина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кори
Геращенко насчитала в Раде 17 кандидатов в президентыГеращенко насчитала в Раде 17 кандидатов в президенты
Суд фактически отпустил россиянина-боевика "ЛНР" по "закону Савченко"Суд фактически отпустил россиянина-боевика "ЛНР" по "закону Савченко"
Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный судУкраина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд
Украина и Сербия расширили безвизовый режимУкраина и Сербия расширили безвизовый режим
Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенныхГеращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных
Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове, - ГеращенкоСпецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове, - Геращенко
РоSSия может начать войну с Украиной в Азовском море, - американский экспертРоSSия может начать войну с Украиной в Азовском море, - американский эксперт
РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"
Украина покинула десятку самых опасных стран мираУкраина покинула десятку самых опасных стран мира
Последние новости
Подгружаем последние новости