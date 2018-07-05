Фракция БПП отказалась голосовать до принятия решения по ЦИК

Президентская фракция покинула зал заседаний.

Фракция Блока Петра Порошенко в Верховной Раде отказалась голосовать до тех пор, пока не будет переформатирован состав Центризбиркома.

Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, передают корреспонденты LB.ua.

"Фракция приняла решение, что до момента, пока не будет результативным вопрос обновления состава ЦИК, БПП сегодня не принимает участия в заседании этой Верховной Рады. Мы искренне считаем, что Верховная рада не имеет никакого морального права рассматривать любые другие вопросы, пока не будет обновлена ЦИК", - сказал депутат. После данного заявления основная часть фракции покинула сессионный зал.

Аналогичное заявление сделала для журналистов в кулуарах парламента представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы считаем, что не может быть рассмотрен ни один законопроект, нет морального права ставить их на рассмотрение до тех пор, пока наши требования о назначении ЦИК и обеспечении права граждан на голосование не будут выполнены. Поэтому наша фракция покидает заседание парламента до тех пор, пока это требование и право граждан на принятие участия в выборах в следующем году не будет выполнено", - сказала она.

После демарша БПП спикер Андрей Парубий объявил дополнительный 15 минутный перерыв для консультаций лидеров фракций у себя в кабинете.

Напомним, что ранее в четверг во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Коалиционная фракция "Народного фронта" дала лишь 10 голосов.

Член фракции Виктория Сюмар пояснила, что НФ не может поддержать предложенный состав ЦИК, поскольку в нем не соблюден баланс.

"Недоволен составом ЦИК не только НФ, но и все другие фракции. 2019-й - год выборов. Очевидно, что пропорциональное представительство независимых и авторитетных людей в избирательной комиссии является чрезвычайно важным вопросом. Если этот баланс не найден, - а его надо искать, очевидно, со всеми, - то этот вопрос не имеет шансов пройти в зале. Выносить кандидатуры и смотреть, кто соберет большее количество голосов без предварительных договоренностей и понимания этих балансов - это, как минимум, безответственно. Вы же понимаете, что это просто способ манипуляции. А такой демарш, он указывает на то, что кто-то, очевидно, хочет заняться шантажом досрочных парламентских выборов. И очевидно кто", - заявила Сюмар.