Продолжаем искать решения для эвакуации Героев Мариуполя – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает действенного режима тишины в Мариуполе для эвакуации гражданских и ищет решения по спасению военных, которые держат оборону. Об этом он сказал в вечернем видеообращении .

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом...", – сказал президент.

Он подчеркнул, что роSSийские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но власти продолжают искать решения для спасения военных, держащих оборону.

"Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции. Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает. Всем, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия в то, чтобы украинцы были спасены", - подытожил Владимир Зеленский.