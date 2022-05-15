"Устраивает Европу, США и Китай": что ждет россию после принятия Финляндии в НАТО

"Устраивает Европу, США и Китай": что ждет россию после принятия Финляндии в НАТО

Политолог Виктор Небоженко рассказал, для чего Финляндия и Швеция нужны в НАТО.

Об этом он высказался в интервью Politeka.

"Речь идет о создании угрозы роSSийским проектам на Арктике. Потому что параллельно с принятием Финляндии в НАТО, США передают 62 мощнийших самолета 5-го поколения за 12 млрд. долларов.

Финляндии есть куда потратить эти 12 млрд., но она принимает решение купить самолеты, которые спокойно долетают до Таймыра и Анадыри. А оттуда появляются китайские самолеты, которые долетают до Анадари из Пекина.

Начинается мягкий договорный процесс по разделению РоSSии от Арктики между Китаем и Европой - потому что это самый хороший маршрут, который устраивает Европу, США и Китай.

Поэтому дело не в Финляндии, а освоении Арктики. Речь идет о том, что каждый год потепления создает неблагоприятные условия для мировой торговли. РоSSия всем доказывала, что это их задний двор. И как только Финляндия вступает в НАТО - с этой минуты она имеет право заявлять об освоении Арктики. Все будет очень быстро двигаться", - говорит Виктор Небоженко.


Алексей Ионов, politeka.net

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