ЕС должен отказаться от принципа единогласия во внешнеполитических решениях— премьер-министр Италии
Драги добавил, что Евросоюзу необходимо усовершенствовать процесс принятия решений, информирует
Премьер-министр Италии Марио Драги призвал Евросоюз отказаться от принципа единогласия по внешнеполитическим решениям и подготовиться к изменениям договоров ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это важно для принятия эффективных мер против агрессора, сообщает
Драги отметил, что Европа должна двигаться к «прагматичному федерализму», чтобы эффективнее подготовиться к решению вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.
«Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны это принять», – заявил премьер-министр Италии.
Драги добавил, что Евросоюзу необходимо усовершенствовать процесс принятия решений, чтобы отреагировать на вторжение РоSSии в Украину, поставившее под угрозу мир на континенте.
«Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, ведущий к логике вето, и двигаться к решениям, принятым квалифицированным большинством», - заявил он, назвав войну РоSSии против Украины «гуманитарным, экономическим, энергетическим кризисом и кризисом безопасности».
Использование квалифицированного большинства означает, что 15 из 27 стран блока, представляющих по меньшей мере 65 процентов населения Евросоюза, необходимы для поддержки решения, что сделает невозможным блокирование решений одной страной.
«Европа, которая способна принимать быстрые решения – это Европа, которая вызывает большее доверие среди своих граждан и остального мира», – добавил Драги.