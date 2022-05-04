ЕС должен отказаться от принципа единогласия во внешнеполитических решениях— премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал Евросоюз отказаться от принципа единогласия по внешнеполитическим решениям и подготовиться к изменениям договоров ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это важно для принятия эффективных мер против агрессора, сообщает Euobserver .

Драги отметил, что Европа должна двигаться к «прагматичному федерализму», чтобы эффективнее подготовиться к решению вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.

«Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС , мы должны это принять», – заявил премьер-министр Италии.

Драги добавил, что Евросоюзу необходимо усовершенствовать процесс принятия решений, чтобы отреагировать на вторжение РоSSии в Украину, поставившее под угрозу мир на континенте.

«Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, ведущий к логике вето, и двигаться к решениям, принятым квалифицированным большинством», - заявил он, назвав войну РоSSии против Украины «гуманитарным, экономическим, энергетическим кризисом и кризисом безопасности».

Использование квалифицированного большинства означает, что 15 из 27 стран блока, представляющих по меньшей мере 65 процентов населения Евросоюза , необходимы для поддержки решения, что сделает невозможным блокирование решений одной страной.

«Европа, которая способна принимать быстрые решения – это Европа, которая вызывает большее доверие среди своих граждан и остального мира», – добавил Драги.