Премьер Польши: Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что Европейскому Союзу не нужен газопровод «Северный поток-2», который дает РоSSии сильный инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику.

Об этом он заявил во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, сообщает Европейская правда.

Моравецкий отметил, что одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация, которая требует сочетания конкурентоспособности с геополитическим реализмом.

«Путь, избранный Европейским Союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда, возможно, и к нуль-углеродной, это бесспорно правильный путь. Это путь к чистой окружающей среде и лучшему состоянию здоровья наших граждан», — подчеркнул Моравецкий.

Моравецкий утверждает, что «все наши усилия в Центральной Европе может перечеркнуть «Северный поток-2″, который, следует четко это сказать, является не экономическим, а политическим проектом».

По мнению польского премьера, «Европейскому Союзу не нужен «Северный поток-2″, который только увеличит риск дестабилизации Центральной Европы и даст РоSSии сильные орудия давления не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику».