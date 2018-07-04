Главе ГФС назначили замов по таможне и налоговой

Кривицкий назначен замом по таможенному направлению, а Бамбизова - по налоговому.

Кабинет министров назначил исполняющими обязанности заместителей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на решение правительства."Назначили Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова", - сообщили в пресс-службе.

Кривицкий назначен замом по таможенному направлению, а Бамбизова - по налоговому.

До назначения Бамбизов был руководителем Офиса крупных налогоплательщиков, а Кривицкий возглавлял Волынскую таможню ГФС.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, руководителем ГФС будет Мирослав Продан.