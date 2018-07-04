Предыдущий состав Верховного Суда просит Минюст отменить его ликвидацию

Представители суда пожаловались на действия госрегистратора.

Верховный Cуд Украины (предыдущий состав Верховного Суда) просит Министерство юстиции отменить его ликвидацию.

Об этом говорится в жалобе ВСУ на действия государственного регистратора, опубликованной на сайте суда.

В документе говорится, что 21 июня госрегистратор Дубовик Ж. О. неправомерно внесла сведения в Единый государственный реестр о начале процедуры ликвидации. Отмечается, что уполномоченные лица ВСУ не обращались в Минюст для проведения регистрационных действий.

Кроме того, суд подчеркивает, что указанный в реестре ликвидатор Валентин Сердюк права подписи от имени юридического лица не имеет. В жалобе говорится, что госрегистратор не проверил достоверность его документов.

В связи с этим ВСУ просит Минюст отменить регистрационное действие - начало ликвидации суда, и проверить законность действий госрегистратора.

Напомним, новый Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. Предыдущий состав Верховного Суда считает ликвидацию суда преступлением и требует от Генпрокуратуры открытия уголовного производства.