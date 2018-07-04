Предыдущий состав Верховного Суда просит Минюст отменить его ликвидацию

Представители суда пожаловались на действия госрегистратора.

Предыдущий состав Верховного Суда просит Минюст отменить его ликвидацию
Фото: argumentua.com

Верховный Cуд Украины (предыдущий состав Верховного Суда) просит Министерство юстиции отменить его ликвидацию.

Об этом говорится в жалобе ВСУ на действия государственного регистратора, опубликованной на сайте суда.

В документе говорится, что 21 июня госрегистратор Дубовик Ж. О. неправомерно внесла сведения в Единый государственный реестр о начале процедуры ликвидации. Отмечается, что уполномоченные лица ВСУ не обращались в Минюст для проведения регистрационных действий.

Кроме того, суд подчеркивает, что указанный в реестре ликвидатор Валентин Сердюк права подписи от имени юридического лица не имеет. В жалобе говорится, что госрегистратор не проверил достоверность его документов.

В связи с этим ВСУ просит Минюст отменить регистрационное действие - начало ликвидации суда, и проверить законность действий госрегистратора.

Напомним, новый Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. Предыдущий состав Верховного Суда считает ликвидацию суда преступлением и требует от Генпрокуратуры открытия уголовного производства.

21 июня 2018 года на сайте Минюста были обнародованы сообщения о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. ВККС рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава "старого" Верховного Суда Украины в апелляционные суды Киева и Киевской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ БуякевичВ Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской областиСБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Блок рекламы


Похожие новости
Данишевская: пришло время активизировать процедуру ликвидации Верховного Cуда УкраиныДанишевская: пришло время активизировать процедуру ликвидации Верховного Cуда Украины
Парубий рассказал, как отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном судеПарубий рассказал, как отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном суде
Вступил в силу закон о запуске Антикоррупционного судаВступил в силу закон о запуске Антикоррупционного суда
РоSSийский омбудсмен не будет просить о помиловании СенцоваРоSSийский омбудсмен не будет просить о помиловании Сенцова
Антикоррупционеры и "Автомайдан" просят суд отменить назначение Жебривского аудитором НАБУАнтикоррупционеры и "Автомайдан" просят суд отменить назначение Жебривского аудитором НАБУ
Госдеп США требует отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном судеГосдеп США требует отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном суде
Судьи "старого" Верховного Суда обратились к Луценко по поводу ликвидацииСудьи "старого" Верховного Суда обратились к Луценко по поводу ликвидации
Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного судаПорошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
Сущенко просит Сенцова прекратить голодовкуСущенко просит Сенцова прекратить голодовку
СБУ составила сборники показаний 435 бывших заложников "ДНР" и "ЛНР" о пыткахСБУ составила сборники показаний 435 бывших заложников "ДНР" и "ЛНР" о пытках
Последние новости
Подгружаем последние новости