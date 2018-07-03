Суд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видео

Сторона защиты заявляет, что на видео есть следы монтажа.

Святошинский районный суд Киева в деле пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, удовлетворил ходатайство защиты о проведении исследования двух видеоматериалов событий 20 февраля 2014 года.

Об этом в зале суда заявил судья Дячук, передает РБК-Украина.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство и назначить экспертизу видео", - сказал судья.

Видео были приобщены стороной обвинения к материалам дела в виде доказательств. Однако сторона защиты считает, что в видео есть признаки монтажа.

Ранее адвокат подал ходатайство относительно экспертизы видеоматериалов. "Мы подали ходатайство защиты об исследовании видеозаписи. Мы выяснили, что некоторые сюжеты из этих видео повторяются. С целью выяснения подлинности видео мы хотим провести экспертизу на предмет того, есть ли там монтаж и прочее. Поскольку идет повторение кадра, то можем ли мы благодаря этому видео устанавливать порядок событий. Суд решит, проводить экспертизу не проводить, и по каким вопросам", - заявил адвокат.

Напомним, сотрудники специальной роты "Беркут" были задержаны в марте-апреле 2014 год. В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.