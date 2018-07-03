Суд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видео

Сторона защиты заявляет, что на видео есть следы монтажа.

Суд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видео
Фото: Сергей Нужненко

Святошинский районный суд Киева в деле пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, удовлетворил ходатайство защиты о проведении исследования двух видеоматериалов событий 20 февраля 2014 года.

Об этом в зале суда заявил судья Дячук, передает РБК-Украина.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство и назначить экспертизу видео", - сказал судья.

Видео были приобщены стороной обвинения к материалам дела в виде доказательств. Однако сторона защиты считает, что в видео есть признаки монтажа.

Ранее адвокат подал ходатайство относительно экспертизы видеоматериалов. "Мы подали ходатайство защиты об исследовании видеозаписи. Мы выяснили, что некоторые сюжеты из этих видео повторяются. С целью выяснения подлинности видео мы хотим провести экспертизу на предмет того, есть ли там монтаж и прочее. Поскольку идет повторение кадра, то можем ли мы благодаря этому видео устанавливать порядок событий. Суд решит, проводить экспертизу не проводить, и по каким вопросам", - заявил адвокат.

Напомним, сотрудники специальной роты "Беркут" были задержаны в марте-апреле 2014 год. В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионажеУкраинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
Блок рекламы


Похожие новости
Полторак назначил двух заместителей командующего ВМСУПолторак назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Полиция продлила расследование по делу депутата НайемаПолиция продлила расследование по делу депутата Найема
Денисовой отказали в общении с Сенцовым по видеосвязиДенисовой отказали в общении с Сенцовым по видеосвязи
Кандидатов в присяжные по делу Манафорта расспросят о друзьях в УкраинеКандидатов в присяжные по делу Манафорта расспросят о друзьях в Украине
Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"
Печерский суд отправил книгу Онищенко на семантическую экспертизуПечерский суд отправил книгу Онищенко на семантическую экспертизу
Над Балухом в СИЗО установили видеонаблюдение, - ЧийгозНад Балухом в СИЗО установили видеонаблюдение, - Чийгоз
В Раде одобрили переименование двух областейВ Раде одобрили переименование двух областей
СБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в судСБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в суд
Заседание по делу Крысина перенесли на 22 июняЗаседание по делу Крысина перенесли на 22 июня
Последние новости
Подгружаем последние новости