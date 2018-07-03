Законопроект о внесудебной блокировке сайтов не предусматривает органа для оценки характера публикаций
Авторы законопроекта также не проводили консультаций с СБУ.
Проект закона о внесудебной блокировке сайтов не предусматривает создание отдельного органа, который бы определял является ли та или иная публикация в СМИ пропагандой. Об этом на круглом столе, посвященном обсуждению законопроекта №6688, в Институте Горшенина заявил народный депутат и соавтор законопроекта Иван Винник.
"Мы не вводим термин пропаганда в этот проект ... Мы говорим исключительно об информационной безопасности в контексте статьи 111 Уголовного кодекса - "государственная измена", - сказал Винник.
Однако, по словам нардепа, авторы законопроекта не проводили консультаций с СБУ.
Напомним, законопроект №6688 предусматривает блокировку интернет-ресурсов без судебного решения, а только на основании ходатайства следователя или прокурора.
В то же время, нардеп признал, что блокировать ресурс в целом, если там появилась одна новость, которая угрожает информационной безопасности, "будет несколько безосновательно".
"Такие вещи можно корректировать", - сказал нардеп.
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03.07.2018 16:32