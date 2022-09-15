Під час війни українці стали більше довіряти президенту, МВС, судам та іншим держорганам – опитування

Під час повномасштабної війни довіра українців до державних та соціальних інститутів лише зростає, свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» і службою «Центр Разумкова» з 5 по 12 серпня серед 2024 людей в 21 області країни.

«Зростання суспільної довіри свідчить про високий рівень соціальній згуртованості громадян», - підкреслюють соціологи.

Найбільше протягом року баланс довіри зріс до президента України (+92%). Більш ніж на 50% зріс баланс довіри до ключових державних органів, які зараз займаються захистом держави: МВС (+65%), Національної гвардії (+64%), РНБО (+56%), Національної поліції (+54%), ДБР (+53%), Прикордонної служби (+53%), добровольчих загонів (+52%) та ДСНС (+50%).

Станом на серпень 2022 року, найбільший позитивний баланс довіри мають: ЗСУ (91%), ДСНС (82%), Національна гвардія (81%), волонтерські організації (77%), Прикордонна служба (74%), добровольчі загони (73%) та Президент України (71%). Найменше ж довіряють українці політичним партіям (-55%), судовій системі (-46%), чиновникам (-46%), комерційним банкам (-37%) та Верховній Раді (-19%).