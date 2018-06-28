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Штат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидом Губернатор Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию. Фото: Макс Требухов Американский штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке. "Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию", - говорится в сообщении. Таким образом, на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах Америки (Огайо, Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе). Напомним, 15 июня губернатор американского штата Иллинойс провозгласил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине. Кроме того, соответствующее решение приняли парламенты ряда стран, в частности - Канады, Австралии, Грузии, Польши , Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.

LB.ua

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