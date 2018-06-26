Аваков: нападение на ромов во Львове задумано в РФ, но осуществлялось нашими

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил роSSийский след в деле о нападении на лагерь ромов под Львовом, а также назвал подобные действия «средневековой дикостью».

В эфире программы «Свобода слова» на ICTV глава МВД указал, что это не первый и не второй за последние три месяца случай, когда ультраправые нападают на лагеря ромов, сообщает УНИАН.

«Мы всегда квалифицируем это одинаково. К сожалению, это просто средневековая дикость – когда мы говорим о такого рода нападениях», — отметил Аваков. По его словам, это вопрос не только для полиции, которая задержала нападавших, но и для общества в целом.

Аваков также прокомментировал информацию о наличии в деле роSSийского следа. «Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта РоSSийской Федерации. Этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской, и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда (из РоSSии – ред.), но делали же здесь, наши!», – признал министр.

Напомним, вечером 23 июня неизвестные вооруженные лица напали на ромский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, еще четверо представителей ромской национальности травмированы, в том числе 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина — все жители Закарпатской области.

24 июня сотрудники Национальной полиции задержали семерых злоумышленников, напавших на ромское поселение. Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что задержанные — молодые ребята в возрасте 16-17 лет, жители Львова.

Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что к нападению на лагерь ромов под Львовом, в результате которого погиб один человек, может быть причастна РоSSийская Федерация.


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