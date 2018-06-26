В Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годам за шпионаж

Он пытался выведать научную информацию, содержащую гостайну.

В Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годам за шпионаж
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Орджоникидзевский районный суд Харькова 25 июня приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Ирана за шпионаж (ч.1 ст.114 Уголовного кодекса).

Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что 30-летний иранец, будучи аспирантом одного из вузов Харькова, встречался с сотрудником научного учреждения, занимающегося военными исследованиями, и пытался получить у него информацию, содержащую государственную тайну.

Научный сотрудник доложил на иранца в СБУ, и тот был задержан во время попытки приобрести научные работы.

Приговор пока не вступил в силу, так как у осужденного есть время на апелляцию.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту "Борисполь" 55-летнего сотрудника научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины, который пытался вывезти в Иран информацию, касающуюся фрегата "Гетман Сагайдачный".

Он отделался мелким штрафом.


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