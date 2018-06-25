Полиция Киева нашла похищенного ливийца

Он получил легкие телесные повреждения, но жив.

?Полиция Киева нашла похищенного ливийца

Полиция Киева нашла похищенного на улице Тургеневской гражданина Ливии.

По словам источника LB.uа в правоохранительных органах, ливиец получил легкие телесные повреждения, но остался жив.

Похищенного нашли на левом берегу, в Дарницком районе Киева.

Напомним, 26-летнего парня двое мужчин насильно затащили в автомобиль на улице Тургеневской в центре Киева. По неофициальным данным, он сын финансового атташе посольства Ливии.


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