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Полиция Киева нашла похищенного ливийца Он получил легкие телесные повреждения, но жив. Полиция Киева нашла похищенного на улице Тургеневской гражданина Ливии. По словам источника LB.uа в правоохранительных органах, ливиец получил легкие телесные повреждения, но остался жив. Похищенного нашли на левом берегу, в Дарницком районе Киева . Напомним, 26-летнего парня двое мужчин насильно затащили в автомобиль на улице Тургеневской в центре Киева . По неофициальным данным, он сын финансового атташе посольства Ливии.

LB.ua

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