Задержанные в Крыму моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от пищи

К задержанным не пускают адвокатов.

Задержанные в Крыму моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от пищи

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные роSSийскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказались от еды.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в Фейсбуке.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", - написал он.

По его словам, к задержанным не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

"Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", - добавил Семедляев.

Напомним, 3 мая Госпогранслужба сообщила, что россияне начали жесткую политику задержания и досмотра украинских судов. Так, в ответ на задержание судна "Норд" представители РФ с 30 апреля ежедневно останавливают невоенные суда для досмотра и идентификации команды, следующие в Мариупольский морпорт.

4 мая ФСБ РоSSии задержала украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пятерых членов экипажа доставили в Крым. Капитан судна, Виктор Новицкий, арестован. РоSSийские власти заявляю, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел Украины направило роSSийской стороне ноту протеста, а 7 мая прокуратура Крыма открыла уголовное производство по фактам захвата украинского судна, а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.


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